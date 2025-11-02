Ausblick: Mednax legt Quartalsergebnis vor

Mednax gibt am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,465 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mednax noch 0,230 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 476,4 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mednax einen Umsatz von 511,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,79 USD, gegenüber -1,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,01 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at