Ausblick: Medplus Health Services präsentiert Quartalsergebnisse

Medplus Health Services präsentiert in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,15 INR je Aktie gegenüber 3,24 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 16,82 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15,76 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,19 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 12,57 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 67,32 Milliarden INR, gegenüber 61,36 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at