Ausblick: Merit Medical Systems zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Merit Medical Systems wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,828 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 72,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,66 Prozent auf 371,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Merit Medical Systems noch 339,1 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,63 USD aus. Im Vorjahr waren 2,03 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,50 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

