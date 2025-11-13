Ausblick: Meritz Financial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Meritz Financial wird sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Meritz Financial im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3380,91 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3485,00 KRW je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 69,10 Prozent auf 1.112,56 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.600,54 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 14328,89 KRW, gegenüber 12259,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4.109,63 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 14.026,10 Milliarden KRW erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at