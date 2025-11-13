Ausblick: Mersana Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mersana Therapeutics stellt am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,544 USD. Dies würde einen Gewinn von 31,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Mersana Therapeutics -2,250 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,6 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -6,784 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -14,000 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 25,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 40,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

