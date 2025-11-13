Mersana Therapeutics Aktie
WKN DE: A41BV2 / ISIN: US59045L2051
|
13.11.2025 07:01:06
Ausblick: Mersana Therapeutics präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mersana Therapeutics stellt am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -1,544 USD. Dies würde einen Gewinn von 31,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Mersana Therapeutics -2,250 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 14,2 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 12,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,6 Millionen USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -6,784 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -14,000 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 25,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 40,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Mersana Therapeutics Inc Registered shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Mersana Therapeutics Inc Registered shs
|23,40
|216,22%
