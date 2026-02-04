Ausblick: Metsa Board A legt Quartalsergebnis vor

Metsa Board A wird am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,108 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Metsa Board A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,78 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 420,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 446,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,245 EUR aus, während im Fiskalvorjahr 0,070 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,80 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,94 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at