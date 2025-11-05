Mettler-Toledo International Aktie
WKN: 910553 / ISIN: US5926881054
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Mettler-Toledo International legt Quartalsergebnis vor
Mettler-Toledo International wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 10,66 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 7,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 9,96 USD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 997,3 Millionen USD – ein Plus von 4,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mettler-Toledo International 954,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 42,02 USD aus. Im Vorjahr waren 40,48 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 3,97 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,87 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
