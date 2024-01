Ausblick: MGIC Investment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MGIC Investment wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.01.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,565 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,640 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 292,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 292,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,42 USD aus, während im Fiskalvorjahr 2,91 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,17 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,17 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at