Ausblick: Mid-America Apartment Communities vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mid-America Apartment Communities präsentiert in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,894 USD. Dies würde einer Verringerung von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mid-America Apartment Communities 0,980 USD je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mid-America Apartment Communities in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 554,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 551,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,21 USD je Aktie, gegenüber 4,49 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 2,21 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at