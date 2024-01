Ausblick: MidWestOne Financial Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MidWestOne Financial Group wird am 25.01.2024 die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,490 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 45,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 17,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 54,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,87 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 181,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 213,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at