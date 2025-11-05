Millicom International Cellular Aktie
WKN: A0B987 / ISIN: SE0001174970
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Millicom International Cellular präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Millicom International Cellular lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,97 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,13 SEK je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 13,22 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 11,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,91 Milliarden SEK in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 48,25 SEK im Vergleich zu 15,54 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 52,76 Milliarden SEK, gegenüber 61,36 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Millicom International Cellular SA Swedish Depository Receiptmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Millicom International Cellular präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Millicom International Cellular stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Millicom International Cellular präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Millicom International Cellular legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Millicom International Cellular SA Swedish Depository Receiptmehr Analysen
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.