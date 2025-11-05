Ausblick: Millicom International Cellular präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Millicom International Cellular lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,97 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,13 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 13,22 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 11,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,91 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 48,25 SEK im Vergleich zu 15,54 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 52,76 Milliarden SEK, gegenüber 61,36 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at