Ausblick: MIND Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

MIND Technology lässt sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird MIND Technology die Bilanz zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,480 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 8,78 Prozent auf 13,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte MIND Technology noch 12,4 Millionen USD umgesetzt.

1 Analyst gibt für das beendete Fiskaljahr eine Schätzung von -4,020 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren -9,160 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 39,8 Millionen USD, gegenüber 35,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at