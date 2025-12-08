Ausblick: MIND Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MIND Technology wird am 09.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,160 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 94,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,87 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 10,9 Millionen USD gegenüber 12,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,640 USD im Vergleich zu 4,32 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 47,0 Millionen USD, gegenüber 46,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at