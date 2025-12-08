Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

MIND Technology Aktie

WKN DE: A3EWMR / ISIN: US6025663096

08.12.2025 07:01:06

Ausblick: MIND Technology veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MIND Technology wird am 09.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,160 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 94,43 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,87 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 9,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 10,9 Millionen USD gegenüber 12,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Gewinn je Aktie von 0,640 USD im Vergleich zu 4,32 USD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 47,0 Millionen USD, gegenüber 46,9 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

MIND Technology Inc Registered Shs 10,24 0,49% MIND Technology Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: Asiens Börsen am Montag uneinheitlich
Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

