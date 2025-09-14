MindWalk Holdings Aktie

MindWalk Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41GYL / ISIN: CA6026871054

14.09.2025 07:01:06

Ausblick: MindWalk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MindWalk wird am 15.09.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MindWalk noch -0,110 USD je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 5,9 Millionen CAD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,8 Millionen USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,150 CAD je Aktie, gegenüber -0,650 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 28,8 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 17,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

MindWalk Holdings Corp Registered Shs 1,80 5,92% MindWalk Holdings Corp Registered Shs

