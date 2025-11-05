Minebea Aktie
WKN: 851838 / ISIN: JP3906000009
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Minebea vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Minebea stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 53,96 JPY je Aktie gegenüber 30,00 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 422,98 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 422,78 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 175,60 JPY, gegenüber 147,58 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1.557,30 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.522,70 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
