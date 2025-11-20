Ausblick: MINISO Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MINISO Group A wird am 21.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,665 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,570 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 6,16 Milliarden HKD aus – eine Steigerung von 25,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MINISO Group A einen Umsatz von 4,92 Milliarden HKD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 25 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,35 HKD aus. Im Vorjahr waren 2,29 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten im Durchschnitt 23,14 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 18,43 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at