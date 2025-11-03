Ausblick: Mirum Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Mirum Pharmaceuticals wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,140 USD. Das entspräche einem Gewinn von 53,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,300 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 44,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 130,5 Millionen USD gegenüber 90,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,585 USD, gegenüber -1,850 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 506,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 336,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at