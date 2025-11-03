Mirum Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A2PM29 / ISIN: US6047491013
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Mirum Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor
Mirum Pharmaceuticals wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,140 USD. Das entspräche einem Gewinn von 53,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,300 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 44,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 130,5 Millionen USD gegenüber 90,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,585 USD, gegenüber -1,850 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 506,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 336,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mirum Pharmaceuticals Inc Registered Shs Reg S Accred Invmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Mirum Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Mirum Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Mirum Pharmaceuticals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Mirum Pharmaceuticals Inc Registered Shs Reg S Accred Invmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.