Ausblick: Mission Produce gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Mission Produce wird am 08.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,145 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 320,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 324,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,605 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,520 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,33 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,23 Milliarden USD waren.
