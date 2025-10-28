Ausblick: Mister Car Wash zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mister Car Wash lässt sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mister Car Wash die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,102 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Mister Car Wash noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Mister Car Wash nach den Prognosen von 17 Analysten 261,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 249,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,423 USD im Vergleich zu 0,210 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 1,05 Milliarden USD, gegenüber 994,7 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at