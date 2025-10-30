Ausblick: Mitsubishi Chemical gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mitsubishi Chemical gibt am 31.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 72,52 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 8048,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,890 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 18,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 904,67 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1.112,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 93,15 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 31,64 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 3.650,74 Milliarden JPY, gegenüber 4.407,41 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at