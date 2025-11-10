Mitsubishi Materials Aktie

WKN: 857634 / ISIN: JP3903000002

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Mitsubishi Materials zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Materials lädt am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 8,26 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,94 Prozent verringert. Damals waren 28,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Mitsubishi Materials mit einem Umsatz von insgesamt 441,56 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 475,89 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 7,21 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 167,65 JPY, gegenüber 260,82 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 1.852,46 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.962,08 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

