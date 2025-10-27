Erste Schätzungen: Mitsubishi Materials verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mitsubishi Materials stellt voraussichtlich am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 8,26 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 28,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Mitsubishi Materials in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 441,56 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 475,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 167,65 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 260,82 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.852,46 Milliarden JPY, gegenüber 1.962,08 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

