Ausblick: Mitsubishi UFJ Financial Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Mitsubishi UFJ Financial Group präsentiert am 15.05.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 12,80 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,12 Prozent verringert. Damals waren 64,38 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 71,04 Prozent auf 690,58 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.384,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 120,42 JPY im Vergleich zu 90,73 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 4.858,47 Milliarden JPY, gegenüber 8.660,18 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at