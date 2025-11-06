Mitsui Fudosan Aktie

Mitsui Fudosan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858019 / ISIN: JP3893200000

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Mitsui Fudosan veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mitsui Fudosan veröffentlicht am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 12,02 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 43,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mitsui Fudosan 8,35 JPY je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 560,98 Milliarden JPY – ein Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mitsui Fudosan 532,06 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 96,75 JPY, wohingegen im Vorjahr noch 89,26 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.673,10 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.625,36 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Mitsui Fudosan Co. Ltd.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX wenig verändert -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich seitwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

