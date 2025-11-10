Mitsui Mining and Smelting Aktie
Ausblick: Mitsui Mining and Smelting zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Mitsui Mining and Smelting wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 152,97 JPY je Aktie gegenüber 261,15 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 175,52 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 1,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Mitsui Mining and Smelting einen Umsatz von 178,26 Milliarden JPY eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 359,29 JPY im Vergleich zu 1130,95 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 668,83 Milliarden JPY, gegenüber 712,34 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
