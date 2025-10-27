Mitsui Mining and Smelting Aktie
Erste Schätzungen: Mitsui Mining and Smelting legt Quartalsergebnis vor
Mitsui Mining and Smelting äußert sich voraussichtlich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 152,97 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 261,15 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,53 Prozent auf 175,52 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 178,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 354,92 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1130,95 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 667,66 Milliarden JPY, gegenüber 712,34 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
