Ausblick: Mitsui OSKLines präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mitsui OSKLines äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 209,39 JPY. Im Vorjahresquartal waren 385,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 441,25 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 5,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 464,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 591,65 JPY im Vergleich zu 1186,60 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1.718,91 Milliarden JPY, gegenüber 1.775,47 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at