MNT a Aktie
WKN DE: A413T6 / ISIN: US55318A1088
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: MNTN A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
MNTN A wird am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,044 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 22,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 70,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 57,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,353 USD aus. Im Vorjahr waren -0,430 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 288,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 225,6 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
