MOIL Aktie
WKN DE: A1H439 / ISIN: INE490G01020
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: MOIL verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
MOIL lädt am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,60 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
MOIL soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,41 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,20 INR, während im vorherigen Jahr noch 18,76 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,09 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,82 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MOIL Ltdmehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: MOIL verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: MOIL zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu MOIL Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|MOIL Ltd
|367,00
|2,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.