Ausblick: MOIL verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

MOIL lädt am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,60 INR. Im Vorjahresquartal waren 2,46 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

MOIL soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,41 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,20 INR, während im vorherigen Jahr noch 18,76 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,09 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,82 Milliarden INR waren.

