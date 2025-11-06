MOL Hungarian Oil and Ga a Aktie
WKN DE: A2DW9C / ISIN: HU0000153937
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MOL Hungarian Oil and Gas A wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 192,67 HUF je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 181,68 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2.135,14 Milliarden HUF – das wäre ein Abschlag von 13,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.464,12 Milliarden HUF umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 496,70 HUF im Vergleich zu 441,08 HUF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 8.646,90 Milliarden HUF, gegenüber 9.178,68 Milliarden HUF ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MOL Hungarian Oil and Gas Plc Registered Shs (A)mehr Nachrichten
|
06.11.25
|Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.25
|Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.08.25
|Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.07.25
|Erste Schätzungen: MOL Hungarian Oil and Gas A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
08.05.25
|Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu MOL Hungarian Oil and Gas Plc Registered Shs (A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|MOL Hungarian Oil and Gas Plc Registered Shs (A)
|7,32
|-5,73%