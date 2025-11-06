Ausblick: MOL Hungarian Oil and Gas A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MOL Hungarian Oil and Gas A wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 192,67 HUF je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 181,68 HUF je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 2.135,14 Milliarden HUF – das wäre ein Abschlag von 13,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.464,12 Milliarden HUF umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 496,70 HUF im Vergleich zu 441,08 HUF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 8.646,90 Milliarden HUF, gegenüber 9.178,68 Milliarden HUF ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at