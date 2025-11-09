Ausblick: mondaycom stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

mondaycom wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

23 Analysten schätzen im Schnitt, dass mondaycom im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,876 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,240 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll mondaycom im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 312,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 21 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 251,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,43 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,95 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,620 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich auf 1,23 Milliarden USD, gegenüber 972,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at