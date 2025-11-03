Ausblick: Montrose Environmental Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Montrose Environmental Group wird sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,036 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 11,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 199,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 178,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,170 USD, während im vorherigen Jahr noch -2,220 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 814,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 696,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at