Ausblick: Morningstar zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Morningstar wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,32 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Morningstar noch 2,77 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Morningstar in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 604,1 Millionen USD im Vergleich zu 569,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 8,81 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,58 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,41 Milliarden USD, gegenüber 2,28 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at