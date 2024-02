Ausblick: Motorcar Parts of America legt Quartalsergebnis vor

Motorcar Parts of America präsentiert in der am 09.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,080 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Motorcar Parts of America 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 20,01 Prozent auf 182,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Motorcar Parts of America noch 151,8 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 0,880 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,640 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 739,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 683,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at