Ausblick: Motorcar Parts of America stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Motorcar Parts of America präsentiert am 09.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,170 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 41,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,120 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Motorcar Parts of America nach der Prognose von 1 Analyst 186,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 0,920 USD, gegenüber 0,640 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 728,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 683,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at