MSA Safety Aktie

WKN DE: A1XFCC / ISIN: US5534981064

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: MSA Safety veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

MSA Safety lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,87 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 10,65 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,69 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 461,4 Millionen USD – ein Plus von 6,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MSA Safety 432,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,90 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,21 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,81 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

