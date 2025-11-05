Mueller Water Products Aktie
WKN DE: A0J2LX / ISIN: US6247581084
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Mueller Water Products stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Mueller Water Products wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,338 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mueller Water Products noch 0,060 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 360,7 Millionen USD gegenüber 348,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,26 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,41 Milliarden USD, gegenüber 1,31 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mueller Water Products Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Mueller Water Products stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Mueller Water Products legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Mueller Water Products Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Mueller Water Products Inc.
|22,40
|0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.