Ausblick: Nano-X Imaging präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Nano-X Imaging lädt am 20.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nano-X Imaging für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,212 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 15,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,881 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,910 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 13,3 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 11,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at