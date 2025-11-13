Ausblick: Narayana Hrudayalaya präsentiert Quartalsergebnisse

Narayana Hrudayalaya wird am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 11,30 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 9,78 INR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,17 Milliarden INR – ein Plus von 15,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Narayana Hrudayalaya 14,00 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 45,59 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 38,90 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 67,59 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 54,83 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at