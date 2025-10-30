Ausblick: Nari Technology Development gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Nari Technology Development wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nari Technology Development im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,243 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,30 Prozent auf 13,97 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,04 CNY, gegenüber 0,950 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt 65,13 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 56,98 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at