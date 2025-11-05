Natera Aktie
WKN DE: A14VPJ / ISIN: US6323071042
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Natera präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Natera wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
19 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,386 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Natera in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,76 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 513,5 Millionen USD im Vergleich zu 439,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,004 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,530 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,09 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,70 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Natera Inc
|199,57
|0,55%
