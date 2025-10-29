Ausblick: National CineMedia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

National CineMedia lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,030 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.

National CineMedia soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,195 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 245,7 Millionen USD, gegenüber 240,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at