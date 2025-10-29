National CineMedia Aktie
WKN DE: A3EQV7 / ISIN: US6353092066
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: National CineMedia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
National CineMedia lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
4 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,030 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.
National CineMedia soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 63,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,195 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 245,7 Millionen USD, gegenüber 240,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu National CineMedia Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: National CineMedia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: National CineMedia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: National CineMedia legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)