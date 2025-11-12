Ausblick: National Energy Services Reunited gewährt Anlegern Blick in die Bücher

National Energy Services Reunited wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,151 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei National Energy Services Reunited noch ein Gewinn pro Aktie von 0,220 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll National Energy Services Reunited mit einem Umsatz von insgesamt 292,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 336,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,01 Prozent verringert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,745 USD aus. Im Vorjahr waren 0,800 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,28 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,30 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at