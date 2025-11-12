National Securities Depository Aktie

ISIN: INE301O01023

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: National Securities Depository präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

National Securities Depository wird am 13.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 5,00 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,95 Prozent erhöht. Damals waren 4,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll National Securities Depository mit einem Umsatz von insgesamt 3,38 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,17 Prozent verringert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,50 INR, während im vorherigen Jahr noch 17,16 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 14,10 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 15,16 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

