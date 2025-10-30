National Silicon Industry Group a Aktie
WKN DE: A2QJL4 / ISIN: CNE1000040F5
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: National Silicon Industry Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
National Silicon Industry Group A wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass National Silicon Industry Group A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 CNY je Aktie gewesen.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 20,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 905,0 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei National Silicon Industry Group A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,09 Milliarden CNY aus.
Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,027 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,350 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 4,03 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 3,39 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
