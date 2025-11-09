Ausblick: Natural Gas Services Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Natural Gas Services Group wird sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,360 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.

Natural Gas Services Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,56 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,37 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 170,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 156,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at