Ausblick: NerdWallet A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

NerdWallet A wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,213 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NerdWallet A ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll NerdWallet A nach den Prognosen von 5 Analysten 193,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 191,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,474 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,390 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 783,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 687,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

