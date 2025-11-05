NerdWalle a Aktie
WKN DE: A3C6XW / ISIN: US64082B1026
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: NerdWallet A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
NerdWallet A wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,213 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte NerdWallet A ein EPS von 0,000 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll NerdWallet A nach den Prognosen von 5 Analysten 193,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 191,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,474 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,390 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 783,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 687,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NerdWallet Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: NerdWallet A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: NerdWallet A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: NerdWallet A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: NerdWallet A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu NerdWallet Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|NerdWallet Inc Registered Shs -A-
|10,90
|5,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.