Ausblick: Nerdy A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nerdy A stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,126 USD. Dies würde einen Gewinn von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Nerdy A -0,140 USD je Aktie vermeldete.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent auf 38,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,200 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 192,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 190,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at