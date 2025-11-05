Nerd a Aktie
WKN DE: A3CY5K / ISIN: US64081V1098
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Nerdy A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Nerdy A stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,126 USD. Dies würde einen Gewinn von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Nerdy A -0,140 USD je Aktie vermeldete.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,28 Prozent auf 38,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,200 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,380 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 192,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 190,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nerdy Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Nerdy A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Nerdy A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Nerdy Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Nerdy Inc Registered Shs -A-
|0,86
|-7,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.