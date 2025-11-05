Ausblick: Net Insight A B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Net Insight A B wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Net Insight A B für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,030 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 13,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 135,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 155,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,020 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,200 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 541,0 Millionen SEK, gegenüber 608,0 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at