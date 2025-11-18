Ausblick: Netease legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Netease präsentiert am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,64 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 18 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 28,83 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,66 Milliarden USD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 61,43 CNY, gegenüber 6,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 39 Analysten auf durchschnittlich 115,20 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,63 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at