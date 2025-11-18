Netease Aktie
WKN: 501822 / ISIN: US64110W1027
|
18.11.2025 07:01:06
Ausblick: Netease legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Netease präsentiert am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,64 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,42 USD erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 18 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 28,83 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,66 Milliarden USD erzielt wurde.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 35 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 61,43 CNY, gegenüber 6,38 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 39 Analysten auf durchschnittlich 115,20 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,63 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netease Inc. (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Netease legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Netease gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Netease Inc. (spons. ADRs)mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Netease Inc. (spons. ADRs)
|117,00
|-2,09%